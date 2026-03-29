Giornata ecologica a Portula: raccolti rifiuti e cresce la sensibilità ambientale - Foto di Baù per newsbiella.it

Si è svolta ieri 28 marzo a Portula una nuova giornata dedicata all’ambiente promossa da Plastic Free Onlus, che ha visto la partecipazione di volontari impegnati nella pulizia delle strade comunali.

Fin dalle prime ore del mattino, i cittadini si sono ritrovati per contribuire concretamente alla tutela del territorio, raccogliendo rifiuti abbandonati lungo le vie, nelle aree verdi e nei punti più critici del paese. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia una crescente sensibilità verso i temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.

L’iniziativa non è stata soltanto un momento operativo, ma anche un’occasione di sensibilizzazione: durante la mattinata è stata ribadita l’importanza di ridurre l’uso della plastica monouso e di adottare comportamenti più responsabili nella vita quotidiana.

Al termine dell’attività, il bilancio è stato positivo confermando come anche nei piccoli centri i cittadini possano fare la differenza nella cura degli spazi pubblici.