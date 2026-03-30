Sicurezza, asfaltature e scuole: Candelo fa il punto sui lavori pubblici con nuovi interventi nel 2026

Tempo di bilanci a Candelo per l’Assessorato ai Lavori Pubblici: il 2025 è stato l’anno della concretezza e della soluzione di criticità storiche. Come riportato sui canali social della maggioranza, sul fronte della sicurezza idrogeologica sono stati affrontati e risolti problemi di allagamento che da tempo interessavano diverse aree del paese: via San Sebastiano, via Monte Mucrone, via Garibaldi, via Pratile, via Villaggio Primavera e via dei Campi. In via Campile, l’intubamento dei fossi ha consentito di ampliare la carreggiata, migliorando la viabilità e mettendo in sicurezza l’intera zona.

È stato inoltre avviato il piano triennale delle asfaltature: il primo lotto di interventi è in fase di completamento. Parallelamente è stata rafforzata la sicurezza stradale con l’installazione di nuovi dossi in via Campile e via dei Campi. Proseguendo nel percorso di miglioramento dell’illuminazione pubblica e del decoro urbano, è stato illuminato il parcheggio di San Lorenzo. Con un’attenzione concreta alla progettazione, il Comune ha inoltre acquisito il parcheggio di San Pietro, che sarà oggetto di interventi per migliorarne fruibilità e decoro.

Tra le attività più rilevanti figura anche l’approvazione della diagnosi energetica della scuola “Cesare Pavese” di via Franco Bianco: un passaggio tecnico fondamentale per programmare interventi di efficientamento energetico, finalizzati a ridurre i consumi e a migliorare il comfort degli ambienti scolastici.

Il 2026 si è aperto con nuovi cantieri e finanziamenti: è stato infatti ottenuto un contributo regionale di 101.500 euro, pari all’80% dell’importo complessivo, per il completamento della messa in sicurezza del marciapiede di via del Cervo. Il progetto esecutivo è già stato acquisito e sono iniziati i primi interventi sui sottoservizi. La tempistica dei lavori sarà attentamente valutata con l’obiettivo di limitare al massimo i disagi per i cittadini.

Proseguono inoltre gli interventi sul torrente Cervo, già oggetto di specifici contributi, con l’obiettivo di garantire la massima tenuta idraulica del territorio. Nel corso del 2026 entreranno nel vivo anche il secondo lotto dei lavori al cimitero comunale, che prevede la realizzazione di nuovi ossari e cinerari — un servizio essenziale per assicurare decoro e adeguata disponibilità di spazi — e il restyling dell’area giochi comunale, finanziato con un importante contributo regionale. L’intervento renderà lo spazio più moderno, inclusivo e sicuro.

Così commenta l’assessore Michele Ansermino: “Questo bilancio dimostra un metodo di lavoro chiaro: programmazione, attenzione alle risorse interne, utilizzo mirato dell’avanzo di amministrazione e capacità di intercettare fondi esterni, dal PNRR ai contributi regionali. L’obiettivo dell’Assessorato è continuare a lavorare con responsabilità e visione, trasformando i progetti in opere concrete e costruendo, passo dopo passo, il futuro di Candelo.”