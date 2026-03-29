Calcio, Di Francesco al Torneo delle Regioni: presente Cossato in Under 19

Il momento è arrivato: ieri, sabato 28 marzo, la Rappresentativa Piemonte-Valle d’Aosta ha dato il via al Torneo delle Regioni.
A rappresentare il Piemonte, la città di Cossato e la società, nella categoria Under 19, c’è anche un giocatore Blues: Emanuel Di Francesco, centrocampista classe 2007 della Prima Squadra.
Per lui gli auguri di vivere al meglio questa importante esperienza. Un abbraccio anche a Santo Bevilacqua, convocato a sua volta in Rappresentativa ma costretto a lasciare il ritiro all’ultimo giorno a causa dell’influenza.