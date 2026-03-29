Oropa, escursionisti in difficoltà sulla neve: recuperati con l'elicottero "Drago"

Intervento di soccorso nella zona di Oropa, dove due escursionisti si sono trovati in difficoltà durante la discesa, dopo essersi recati nei pressi del Rifugio Savoia. I due, non adeguatamente attrezzati per affrontare un percorso ancora caratterizzato dalla presenza di neve, non sono stati più in grado di proseguire in sicurezza verso valle.

Si è quindi reso necessario l’intervento dell’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto al recupero dei due e al loro trasferimento a valle. L’operazione si è conclusa positivamente.

Un intervento reso necessario dalla preparazione inadeguata degli escursionisti, uno dei molti episodi che ogni anno si registrano sulle Alpi biellesi. La montagna richiede un approccio consapevole, con la giusta preparazione, prudenza e dotazioni adeguate, soprattutto in presenza di neve, dove anche itinerari conosciuti o apparentemente accessibili possono presentare criticità.

Montagna, le buone pratiche da seguire prima di un’escursione

Prima di partire è fondamentale informarsi sulle condizioni meteo e sullo stato del percorso, verificando l’eventuale presenza di neve o ghiaccio. È altrettanto importante scegliere un itinerario adatto alla propria esperienza e affrontarlo con equipaggiamento idoneo, a partire dalle calzature e dall’abbigliamento.

È inoltre consigliabile portare con sé acqua, telefono carico e tutto il necessario per affrontare il tragitto in sicurezza, senza sottovalutare la fase della discesa, che in molti casi può rivelarsi la più delicata.