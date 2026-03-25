Formedil Biella e IIS Gae Aulenti firmano la convenzione "Sapere per saper fare" FOTO e VIDEO

Tra FORMEDIL Biella – Formazione e Sicurezza e l’Istituto di Istruzione Superiore “Gae Aulenti”, è stata formalmente sottoscritta la convenzione “Sapere per Saper Fare” rivolto ai giovani iscritti a Costruzioni, Ambiente e Territorio (C.A.T.). creando un incontro tra l’istituzione scolastica ed il sistema Edile Biellese.

L’orientamento nelle scuole, e quindi lo stretto contatto con i lavoratori e professionisti di domani, è un obbiettivo che viene intrapreso da Formedil Italia, sistema bilaterale della formazione e della sicurezza che coordina una rete di 115 enti che operano sui territori.

I cambiamenti tecnologici, organizzativi e normativi sono sempre più rapidi, il ruolo degli enti bilaterali, come il nostro, è importante per sollecitare la consapevolezza che la formazione e la sicurezza devono avere un presidio costante.

La Convenzione è stata sottoscritta dal Dirigente Scolastico Marialuisa Martinelli e dal Presidente di FORMEDIL Biella, geom. Patrick Forgnone, insieme al Vicepresidente Davide Trombino, nasce dalla volontà condivisa di rafforzare la cultura della sicurezza nei futuri professionisti del settore edile, con attenzione alla Formazione

La collaborazione prevede attività formative teoriche e pratiche, con particolare attenzione alla sicurezza nei cantieri, un ambito che – come riportato nella convenzione – rappresenta “uno dei comparti a maggior rischio infortunio” .

Gli studenti potranno usufruire di:

Laboratori e attrezzature messi a disposizione da FORMEDIL Biella, sia in aula che in cantiere didattico.

messi a disposizione da FORMEDIL Biella, sia in aula che in cantiere didattico. Esercitazioni pratiche presso il sito de La Trappa di Sordevolo.

presso il sito de di Sordevolo. Partecipazione a iniziative territoriali e nazionali promosse dal Sistema Edile.

Quale prima iniziativa gli allievi del 4° anno saranno impegnati nel concorso, promosso da Formedil Italia, per la progettazione di un manufatto. Il progetto vincitore sarà realizzato durante la finale Ediltrophy -Gare di Arte Muraria, il 10 ottobre al SAIE Bologna contestualmente verranno premiati i vincitori del concorso

La convenzione avrà validità per il biennio 2025/2026 – 2026/2027

Al termine dei percorsi, gli studenti riceveranno attestati di partecipazione, che saranno considerati dall’Istituto come elementi formativi utili nella valutazione finale del percorso di studi .

Il progetto sarà inserito nel PTOF dell’Istituto e presentato ufficialmente a docenti, studenti e famiglie, con la partecipazione di FORMEDIL Biella e delle testate giornalistiche del territorio. È inoltre prevista la diffusione dell’iniziativa nelle pubblicazioni regionali e nazionali del Sistema Edile.