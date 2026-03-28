A Graglia arriva “Camminar mangiando consapevolmente”

È in programma per l’8 aprile, dalle 10 alle 13, al Santuario di Graglia l’evento “Camminar mangiando consapevolmente”, promosso nell’ambito del progetto “Cura della persona”.

L’appuntamento prevede una passeggiata culturale con pranzo al sacco salutare, accompagnati da personale dell’ASL, con l’obiettivo di unire attività fisica leggera, educazione a corretti stili di vita e momenti di condivisione, ed è anche prevista una visita guidata gratuita all’interno della struttura.

L’iniziativa rientra nel percorso di co-progettazione “Domiciliamo & Progetto Attiviamo la Comunità” ed è sostenuta da ASL Biella, I.R.I.S. Biella e Regione Piemonte, insieme a numerosi enti e realtà del territorio impegnate nel sociale.

Il ritrovo è fissato a Graglia, in via Campiglia 1. In caso di maltempo, il pranzo si svolgerà all’interno della Sala Pellegrino.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata l’iscrizione telefonica contattando il numero 329 3943133 (referente Maria Elena Cisaro).