Sandigliano celebra la tradizione agricola: in corso la “Fera 'dla Caplina” FOTO e VIDEO

È in corso oggi, domenica 29 marzo, a Sandigliano la tradizionale “Fera dla Caplina”, appuntamento dedicato alla cultura locale, all’artigianato e alla vita agricola del territorio.

Nel corso della giornata la manifestazione propone l’esposizione di macchinari agricoli e moto d’epoca, affiancata da un mercatino di prodotti artigianali e da stand gastronomici. A completare il programma anche momenti di musica dal vivo, che accompagnano la presenza di cittadini, famiglie e visitatori. Presenti numerosi capi di bestiame.

"La Fera 'dla Caplina rappresenta un appuntamento importante, una tradizione significativa non solo per Sandigliano, ma per tutto il Biellese - ha dichiarato il sindaco Mauro Masiero - Desidero ringraziare di cuore la Pro Loco, il suo presidente e tutti i volontari che collaborano affinché questa manifestazione raggiunga risultati così rilevanti. Un grazie anche alla Banda musicale e ai rappresentanti delle scuole.

Un pensiero particolare va inoltre a coloro che ci hanno lasciati, che non potremo mai dimenticare, perché hanno dato tanto della loro vita e del loro impegno a questa festa e alla Pro Loco. A tutti i presenti rivolgo infine un sentito ringraziamento per la partecipazione e l’augurio di un buon proseguimento".