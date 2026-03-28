Incendi e abbruciamenti vietati in Piemonte: cosa rischi se non rispetti la legge

Vista l'aridità del terreno e il vento che ha interessato in questi giorni il nostro territorio, e il bel tempo che favorisce lo stare all'aria aperta, è bene tenere in considerazione il quadro dei divieti e delle normative regionali e nazionali, che è fondamentale conoscere per evitare sanzioni e rischi per l’ambiente e la sicurezza pubblica.



Periodi di Divieto e Sanzioni in Piemonte



La normativa regionale (Legge Regionale n. 15 del 4 ottobre 2018) stabilisce che, su tutto il territorio piemontese, è vietato bruciare residui vegetali dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno. Per le risaie, il divieto inizia già dal 1° settembre. L’inosservanza di queste disposizioni comporta sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 200 € a un massimo di 2.000 €.



Norme Nazionali e Aree a Rischio



A seguito del Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito nella Legge n. 103 del 10 agosto 2023, la normativa è stata ulteriormente rafforzata. Nelle zone ad alto rischio di inquinamento da PM10 delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, è in vigore un divieto assoluto di abbruciamento di materiale vegetale nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto. Per queste aree, la sanzione minima è stata innalzata a 300 €, con un massimo di 3.000 €.



Cosa si può bruciare e dove?



La combustione di piccole quantità di materiale vegetale (non più di tre metri steri per ettaro al giorno) può essere considerata una normale pratica agricola e non una “gestione di rifiuti”, ma solo se svolta nel rispetto delle normative vigenti.

Ecco le regole principali per le diverse zone del Piemonte:

• In generale, e su tutto il territorio biellese:

o Vietato bruciare paglie e stoppie di riso dal 1° settembre al 15 aprile.

o Vietato bruciare qualsiasi tipo di materiale vegetale (erbaceo o arboreo) dal 15 settembre al 15 aprile.

• Su tutto il territorio della provincia di Biella, ad eccezione dei cd. “comuni montani” (Campiglia Cervo, Rosazza, Piedicavallo, Ailoche, Caprile, Callabiana e Camandona) è vietato bruciare anche nei mesi estivi di luglio e agosto.



Attenzione alla distanza e alla sicurezza



Indipendentemente dalle deroghe, l’accensione di fuochi è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da boschi, aree arbustive o pascoli (100 metri se è dichiarato lo stato di pericolosità). È inoltre obbligatorio custodire il fuoco fino al suo totale esaurimento, con personale e mezzi adeguati al controllo e lo spegnimento. Chiunque voglia effettuare abbruciamenti è invitato a informarsi in anticipo presso le autorità competenti per operare in sicurezza, evitare rischi e non incorrere in pesanti sanzioni.



SCHEDA DI SINTESI



L.R.15/2018 Art.10 co.2 Divieto di abbruciamento dal 15 settembre al 15 aprile Sanzione di euro 400,00



L.R.15/2018 Art.10 co.3 Divieto di accensione fuochi o abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, arbustivi, pascolivi a meno di 50 mt. da essi. Sanzione di euro 400,00



L.R.15/2018 Art.10 co.5 Inosservanza delle prescrizioni volte a garantire la massima sicurezza nell’accensione del fuoco (fuoco isolato, custodito sino al totale spegnimento e disponibilità di mezzi idonei al controllo). Sanzione di euro 400,00 D.L. 69/2023 Art.10 co.14 Divieto di combustione sul territorio della Regione Piemonte di materiale vegetale nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto (deroga per zone montane e agricole svantaggiate) Sanzione di euro 600,00