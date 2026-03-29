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COSTUME E SOCIETÀ | 29 marzo 2026, 06:50

AlfAlberto, N come Nostalgia: quando i ricordi danno valore al presente VIDEO

AlfAlberto, N come Nostalgia: quando i ricordi danno valore al presente

AlfAlberto, N come Nostalgia: quando i ricordi danno valore al presente

La parola della settimana è “nostalgia”, un sentimento complesso, sospeso tra dolcezza e malinconia. Può emergere all’improvviso, evocata da un profumo, da una melodia o da un’immagine, riportandoci a un tempo passato che continua a vivere dentro di noi.

La nostalgia - racconta Alberto Antonello - diventa un ponte tra ciò che siamo stati e ciò che siamo oggi. Nei ricordi si intrecciano esperienze, volti e momenti che hanno contribuito a definirci. Anche quando porta con sé una sottile sofferenza, legata al tempo che scorre, può aiutarci a guardare il presente con maggiore consapevolezza....

Redazione, G. Ch.

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