AlfAlberto, N come Nostalgia: quando i ricordi danno valore al presente VIDEO

La parola della settimana è “nostalgia”, un sentimento complesso, sospeso tra dolcezza e malinconia. Può emergere all’improvviso, evocata da un profumo, da una melodia o da un’immagine, riportandoci a un tempo passato che continua a vivere dentro di noi.

La nostalgia - racconta Alberto Antonello - diventa un ponte tra ciò che siamo stati e ciò che siamo oggi. Nei ricordi si intrecciano esperienze, volti e momenti che hanno contribuito a definirci. Anche quando porta con sé una sottile sofferenza, legata al tempo che scorre, può aiutarci a guardare il presente con maggiore consapevolezza....