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COSTUME E SOCIETÀ | 28 marzo 2026, 07:00

Storie di confini, paure e futuro: a Biella arriva Lorenzo Baravalle

Storie di confini, paure e futuro: a Biella arriva Lorenzo Baravalle

Storie di confini, paure e futuro: a Biella arriva Lorenzo Baravalle

Sabato 28 marzo, alle 21, a Palazzo Ferrero, a Biella, avrà luogo “Bari 1991, lo sbarco della Vlora”, un racconto di Lorenzo Baravalle: una nave, 18.000 persone, un momento che cambia tutto. Da quel giorno l’Italia non è più solo un Paese da cui si parte, ma un luogo in cui si arriva. Un racconto dal vivo che trasforma la Storia in qualcosa di vivo, vicino, necessario. E che continua a parlarci – ancora oggi – di confini, paure e futuro. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Redazione g. c.

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