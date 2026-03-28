Storie di confini, paure e futuro: a Biella arriva Lorenzo Baravalle

Sabato 28 marzo, alle 21, a Palazzo Ferrero, a Biella, avrà luogo “Bari 1991, lo sbarco della Vlora”, un racconto di Lorenzo Baravalle: una nave, 18.000 persone, un momento che cambia tutto. Da quel giorno l’Italia non è più solo un Paese da cui si parte, ma un luogo in cui si arriva. Un racconto dal vivo che trasforma la Storia in qualcosa di vivo, vicino, necessario. E che continua a parlarci – ancora oggi – di confini, paure e futuro. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.