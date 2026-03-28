Mongrando, donna travolta da un furgone: ferite lievi

Incidente nel pomeriggio di ieri a Mongrando, dove una giovane donna, classe 2003 e residente in paese, è stata investita da un furgone, un Ford Transit, condotto da un uomo residente ad Aosta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto, insieme ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla giovane.

La donna è stata successivamente trasportata in ospedale, dove le è stata formulata una prognosi di pochi giorni. Le sue condizioni non risultano gravi.

Restano in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento.