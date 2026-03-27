Valdilana, l’arte e la pittura protagoniste a Mosso (foto di repertorio)

Evento da non perdere a Mosso. La Pro Loco ha in programma la premiazione e la mostra della 2° edizione del concorso di pittura dedicato al Presepe Gigante di Marchetto. Il doppio appuntamento avrà luogo alle 16 di domani, sabato 28 marzo, con la cerimonia del taglio del nastro. Seguirà un piccolo rinfresco.

Domenica, invece, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, saranno esposte le opere degli artisti partecipanti in piazza Italia, a Mosso, nel comune di Valdilana, presso il salone al primo piano della Casa di Riposo Borsetti Sella Facenda, con accesso lato giardino dallo scalone del cineteatro. “Un’occasione speciale per scoprire talento, creatività e passione artistica del territorio” si legge nella nota apparsa nelle scorse ore sui propri canali social.