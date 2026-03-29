Tante cose da fare oggi domenica 29 marzo

Domenica 29 marzo

- Cavaglià, Villa Salino eventi escape room

- Sandigliano Fiera d'la Caplina

- Biella, camminata solidale associazione A.MA.RE. partenza dai giardini Zumaglini alle 15,30 con la partecipazione di Betty Perrone

- Biella Riva, mercatino dell' antiquariato Minore

- Vigliano, festa di Primavera al Castello di Montecavallo dalle 10

- Riserva Naturale Orientata delle Baragge, Festival della prevenzione - LILT BIELLA / Camminata consapevole dalle 9 alle 12

- Bioglio, Storie Off Young

- Mongrando, Festa di Primavera al Charity shop Bulli e pupe con la coda in Via Cabrino 44 Curanuova (Bi) dalle 10 alle 18

- Masserano, operazione Coniglio dalle 14,30 caccia al tesoro pasquale

- Masserano, Apertura del Palazzo dei Principi

- Biella cinema Mazzini alle 16 proiezione "Dottor Gibello"

- Cerrione, ore 17 Nell'occasione del 560° anniversario delle nozze di Tomena Avogadro di Cerrione il Centro Culturale "Conti Avogadro di Cerrione" organizza un evento in due momenti: spettacolo di fuoco di Valentina Sparvieri e presentazione del suo libro "Piccola Piccola Strega". L'evento, ideato da Claudia Ghiraldello, rientra nel calendario di iniziative promosse dal Tavolo "Una città per le donne 2026" coordinato dalla Consigliera di Parità Erika Vallera.

- Biella, centro dinamico via Delleani festa degli Auguri

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Valdilana, via Marconi 23 dalle 14,30 Racconti di boschi, di fabbriche e di persone

- Camminiamo per la pace, camminata lenta da Casapinta a Massserano, partenza alle 9 dalla chiesa di Casapinta, ritorno stimato intorno alle 16

- Campiglia Cervo, nona edizione della #distacalacrava RUN, minitrail non competitivo di circa 12 km organizzato dalla Pro Loco di Riabella con partenza e arrivo a Riabella

- Valdilana, Casa di Riposo di Mosso Borsetti Sella Facenda, mostra del secondo concorso di pittura promosso dalla Pro Loco di Mosso sul tema “Presepe Gigante di Marchetto: pace, speranza” con apertura al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.

MOSTRE

- Biella, mostra "L'inverno grande artista" presso sala convegni Cassa di Risparmio di Biella fino al 6 aprile

- Vigliano, in Biblioteca mostra dedicata a Bea di Vigliano Biellese, fino a martedì 31 marzo, negli orari della Biblioteca: da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro fino al 16 maggio

- Sordevolo, Villa Cernigliaro Ma/Donne Mobilitazione arte contemporanea dall' 8 marzo fino al 12 aprile. Vernissage 8 marzo ore 16.

- Pettinengo, fino al 12 aprile 2026 a Villa Piazzo, Pacefuturo, insieme all’Associazione Piccola Fata e Comune di Pettinengo, presenta la mostra “I Bambini e le Fiabe”, una nuova esposizione di Mauro Rossetti che mette al centro il mondo dell’infanzia e il valore profondo dell’immaginazione, dalle 16.30 alle 19.30.

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.