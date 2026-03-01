Tante cose da fare a Biella oggi domenica 1 marzo

Domenica 1 marzo
- Biella, Storie di Piazza
- Tavigliano, carnevale
- Cavaglià, tappa inaugurale del Jolly Sport Golf Tour (3 categorie Stableford sulla distanza di 18 buche - iscrizioni soci 20€ - esterni gara + green fee 70€) circuito che qualificherà alla finale nazionale del 16 ottobre al Gc Royal Park il 1° lordo ed il 1° netto di ogni categoria.
- Magnano, carnevale alle 11 distribuzione fagiolata in piazza
- Cossato, Teatro Comunale spettacolo dalle 16 IL VESTITO DI ARLECCHINO
- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali
- Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22 dalle 10 Pratiche yoga a La Bursch
- Massazza, Carnival Fun Run corsa e camminata in maschera, ritrovo ore 9 presso il polivalente, ore 12 fagiolata distribuzione presso piazza della chiesa, pranzo
- Mottalciata, carnevale dalle 15 scherzi e giochi in maschera e distribuzione fagiolata
- Netro, carnevale, dalle 11,30 distribuzione fagiolata , 14,30 raduno maschere in piazza e gruppi mascherati ore 15 inizio sfilata, 16,30 premiazione maschere
- Biella, Al Circolo I Faggi prende vita il Coffee Party – Morning Club
MOSTRE
- Verrone, mostra “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” curata dalla dottoressa Claudia Ghiraldello. Sarà aperta, dal lunedì al sabato, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 16.30, fino al 7 marzo 2026 con ingresso libero.
- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.
- Salussola, Ritratti allo Specchio
- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro