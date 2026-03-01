Fratelli d'Italia, nuovi incontri nel Biellese per la campagna referendaria

Prosegue la campagna referendaria di Fratelli d’Italia in vista del voto del 22 e 23 marzo per la riforma della giustizia. Da giorni un camper informativo del partito toccherà diverse località della provincia per incontrare i cittadini, spiegare i contenuti della riforma Nordio e promuovere le ragioni del SÌ.
Questo il calendario dei prossimi incontri previsti nei comuni della provincia.
3 marzo
Ponderano (Piazza Alpini d’Italia – Area Mercato)
Ore 9 e 11
Sagliano Micca (Area Camper SP 100)
Ore 14
Rosazza (Via Roma – Zona fermata bus)
Ore 16
4 marzo
Valdilana (Frazione Ponzone – Zona Mercato)
Ore 9 e 11
Strona (Frazione Fontanella Ozino, 54)
Ore 14
Villa del Bosco (Piazza del Municipio)
Ore 16
5 marzo
Valdengo (Piazza del Mercato)
Ore 9 e 11
Vallanzengo (Piazza Felice Gilardi)
Ore 14
Valle San Nicolao (Via del Cimitero)
Ore 16