 / POLITICA

POLITICA | 01 marzo 2026, 07:00

Fratelli d'Italia, nuovi incontri nel Biellese per la campagna referendaria

Fratelli d'Italia, nuovi incontri nel Biellese per la campagna referendaria (foto di repertorio)

Fratelli d'Italia, nuovi incontri nel Biellese per la campagna referendaria (foto di repertorio)

Prosegue la campagna referendaria di Fratelli d’Italia in vista del voto del 22 e 23 marzo per la riforma della giustizia. Da giorni un camper informativo del partito toccherà diverse località della provincia per incontrare i cittadini, spiegare i contenuti della riforma Nordio e promuovere le ragioni del SÌ. 

Questo il calendario dei prossimi incontri previsti nei comuni della provincia. 

3 marzo

Ponderano (Piazza Alpini d’Italia – Area Mercato)
Ore 9 e 11

Sagliano Micca (Area Camper SP 100)
Ore 14

Rosazza (Via Roma – Zona fermata bus)
Ore 16

4 marzo

Valdilana (Frazione Ponzone – Zona Mercato)
Ore 9 e 11

Strona (Frazione Fontanella Ozino, 54)
Ore 14

Villa del Bosco (Piazza del Municipio)
Ore 16

5 marzo

Valdengo (Piazza del Mercato)
Ore 9 e 11

Vallanzengo (Piazza Felice Gilardi)
Ore 14

Valle San Nicolao (Via del Cimitero)
Ore 16

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore