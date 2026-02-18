 / CRONACA

CRONACA | 18 febbraio 2026, 17:06

Influencer Siu trovata in casa con un foro nel petto, marito a processo per tentato omicidio

La prima udienza del processo è stata fissata per il 18 giugno

Influencer Siu trovata in casa con un foro nel petto, marito a processo per tentato omicidio, foto Alberto Barbera

Influencer Siu trovata in casa con un foro nel petto, marito a processo per tentato omicidio, foto Alberto Barbera

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale ha disposto il rinvio a giudizio per Jonathan Maldonato, che dovrà rispondere davanti alla Corte delle accuse di tentato omicidio nei confronti della moglie, Soukaina El Basri, oltre che di maltrattamenti in famiglia. La prima udienza del processo è stata fissata per il 18 giugno.

La decisione è stata assunta dal gup Arianna Pisano al termine dell’udienza preliminare  che si è tenuta questa mattina mercoledì 18 febbraio a Biella. 

Queste le contestazioni: tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

Ad assistere Maldonato gli avvocati Massimo Pozzo e Giovanna Barbotto.

I fatti risalgono al maggio di due anni fa. In quell’occasione i soccorritori del 118 intervennero in una villetta di via Coppa, a Chiavazza, dove la coppia risiedeva, per prestare aiuto alla donna, trovata con una ferita al torace. In un primo momento la stessa aveva riferito di essersi procurata la lesione a seguito di una caduta. 

News collegate:
 Influencer Siu: al marito contestato il tentato omicidio - 07-10-25 19:38
 L'influencer biellese Siu è stata dimessa dall'ospedale di Biella - 13-08-24 10:19
 Caso Siu: Anche se in miglioramento, le condizioni della ragazza non permettono che rilasci testimonianza - 13-06-24 14:32
 Giallo di Siu, le indagini proseguono: sequestrati alcuni oggetti dagli ultimi sopralluoghi - 11-06-24 12:00
 Caso Siu, nuovi sopralluoghi a Chiavazza : sotto esame tutta la casa FOTO e VIDEO  - 07-06-24 10:20
 Caso Siu, l'influencer di Chiavazza trasferita all'ospedale di Biella - 06-06-24 16:20
 Caso Siu, scarcerato il marito: è arrivato il braccialetto elettronico - 29-05-24 15:40
 Caso Siu, colpo di scena: manca il braccialetto elettronico. Il marito resta in carcere  - 27-05-24 21:30
 Biella, scarcerato il marito di Siu - 27-05-24 09:20
 Un presidio di solidarietà per Siu - 26-05-24 09:00
 Svolta nel caso di Siu, la 30enne di Biella in prognosi riservata a Novara: marito fermato nella notte VIDEO - 23-05-24 09:00

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore