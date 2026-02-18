Influencer Siu trovata in casa con un foro nel petto, marito a processo per tentato omicidio

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale ha disposto il rinvio a giudizio per Jonathan Maldonato, che dovrà rispondere davanti alla Corte delle accuse di tentato omicidio nei confronti della moglie, Soukaina El Basri, oltre che di maltrattamenti in famiglia. La prima udienza del processo è stata fissata per il 18 giugno.
La decisione è stata assunta dal gup Arianna Pisano al termine dell’udienza preliminare che si è tenuta questa mattina mercoledì 18 febbraio a Biella.
Queste le contestazioni: tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.
Ad assistere Maldonato gli avvocati Massimo Pozzo e Giovanna Barbotto.
I fatti risalgono al maggio di due anni fa. In quell’occasione i soccorritori del 118 intervennero in una villetta di via Coppa, a Chiavazza, dove la coppia risiedeva, per prestare aiuto alla donna, trovata con una ferita al torace. In un primo momento la stessa aveva riferito di essersi procurata la lesione a seguito di una caduta.