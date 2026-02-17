Principio d'incendio a Cossato, 5 persone in ospedale per sospetta intossicazione

Scatta l'allarme a Cossato nella tarda mattinata di oggi, 17 febbraio, dove si è verificato un principio d'incendio poco dopo le 13 in via Maffei. Sembra che il rogo abbia interessato un locale seminterrato, dove si è sviluppato un intenso fumo tanto da destare forte preoccupazione tra i passanti e i residenti.

Stando alle prime informazioni raccolte, 5 persone sarebbero state soccorse e accompagnate in ospedale dal personale sanitario del 118 per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Inoltre, tutte loro sarebbero state sottoposte ad alcuni controlli medici precauzionali.

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Biella ha permesso, invece, di riportare la situazione alla normalità unita alla messa in sicurezza dell’area avvenuta in poco meno di due ore. Le cause del principio d’incendio sono ancora in fase di accertamento.