Incidente a Valle San Nicolao, uomo estratto dalle lamiere dell'auto

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale, avvenuto poco prima delle 17.30 di oggi, 17 febbraio, in frazione Polto, nel comune di Valle San Nicolao.

Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che l'uomo alla guida (di cui non si conosce l'età) sia rimasto incastrato tra le lamiere del suo mezzo. In poco tempo, sarebbe stato estratto dalle squadre dei Vigili del Fuoco con le sue consuete tecniche di soccorso; in seguito, è stato caricato a bordo dell'ambulanza e affidato alle cure di rito del personale medico del 118, impegnato nelle abituali operazioni di assistenza. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nella raccolta dei rilievi e delle testimonianze, utili a ricostruire le cause dell'incidente.