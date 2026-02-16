Vigliano, finti sordomuti al supermercato: clienti importunati per denaro, poi si allontanano in auto di grossa cilindrata

Nel pomeriggio di domenica 15 febbraio 2026, al Bennet di Vigliano, alcuni clienti hanno segnalato la presenza di una coppia che si sarebbe avvicinata con insistenza alle persone all’interno della struttura, chiedendo denaro e fingendosi sordomuta. Diversi avventori, secondo quanto riferito, si sarebbero mostrati infastiditi dal comportamento, ritenuto particolarmente pressante.

È stato richiesto l’intervento dell’Arma dei Carabinieri, ma all’arrivo dei militari la coppia si era già allontanata. Alcuni testimoni avrebbero notato che i due sarebbero ripartiti a bordo di una Audi S6, un dettaglio che ha colpito i presenti perché si tratta di un’auto di fascia alta, difficilmente associabile a situazioni di reale indigenza.

In casi simili, le forze dell’ordine raccomandano di non consegnare denaro, evitare discussioni e, se ci si sente importunati o sotto pressione, contattare subito il 112, fornendo una descrizione il più possibile precisa di persone e veicolo.