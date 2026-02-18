Incendio in Baraggia tra Benna e Massazza, sul posto Vigili del Fuoco e AIB FOTO

Incendio in Baraggia tra Benna e Massazza, sul posto Vigili del Fuoco e AIB

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio, nell’area della Baraggia tra Benna e Massazza. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni cittadini che hanno notato una densa colonna di fumo levarsi dalla zona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e le squadre dei volontari dell’AIB (Antincendio Boschivo), impegnati nelle operazioni di contenimento delle fiamme. L’incendio, secondo le prime informazioni, si presenterebbe piuttosto esteso.

In arrivo anche il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali, che coordineranno le attività sul campo e gli accertamenti del caso.

Al momento le operazioni sono ancora in corso per circoscrivere il rogo ed evitare che possa propagarsi ulteriormente.

Seguiranno aggiornamenti.