E' stato organizzato un presidio di solidarietà per Soukaina El Basri, uscita dal coma venerdì 24 maggio per una ferita da arma bianca che le ha colpito l'arteria mammaria.

L' appuntamento è per domani, lunedì 27 maggio in via Italia alle 18.30, di fronte alla libreria Feltrinelli. Saranno presenti i diversi soggetti operanti sul territorio e impegnati contro la violenza sulle donne: Paviol, Donne Nuove, Voci di Donne, Non sei Sola, Hydro, Anpi Biella Centro e Amministrazione di Biella.