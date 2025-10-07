 / CRONACA

Influencer Siu: al marito contestato il tentato omicidio

Oggi si sono concluse le indagini

Influencer Siu: al marito contestato il tentato omicidio, foto di Alberto Barbera

Nella giornata di oggi 7 ottobre si sono concluse le indagini sul caso Siu, Soukaina El Basri, l'influencer biellese che era stata ricoverata a maggio del 2024 a Novara per una ferita al petto. 

Il Pm Dott.ssa Paola Francesca Ranieri ha diffuso una nota in cui scrive che le indagini sono concluse e che è stato notificato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. nei confronti del marito, MALDONATO Jonathan in relazione ai reati di tentato omicidio (aggravato dall'esser stato commesso nei confronti del coniuge convivente e alla presenza delle figlie minori), maltrattamenti in famiglia e violazione di sigilli a maggio dello stesso anno in cui è avvenuto il ferimento della donna.

s.zo.

