Incendio nella tavernetta, a Cossato soccorsa una famiglia intossicata

Non sono in pericolo di vita le 5 persone rimaste intossicate da fumo e monossido nell'incendio scoppiato nella tarda mattinata di ieri, 17 febbraio, in un'abitazione di Cossato.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che abbiano preso fuoco alcuni mobili di una cucina, situata in tavernetta. Inoltre, secondo i primi accertamenti, il rogo sarebbe divampato per cause accidentali.

In breve tempo, i cinque componenti della famiglia sono stati soccorsi e assistiti dal personale sanitario del 118, giunto sul posto assieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco. Non si registrano gravi danni all'edificio, dichiarato del tutto agibile.