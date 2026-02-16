Tentato furto a Biella Vaglio: ladri in fuga dopo l’allarme

Tentativo di furto nella giornata di domenica 15 febbraio 2026 a Biella Vaglio, in strada Cimitero. Ignoti avrebbero tentato di introdursi all’interno di un’abitazione, ma l’azione è stata interrotta quasi subito: lo scatto dell’allarme ha infatti costretto i malviventi a darsi alla fuga, evitando il confronto e allontanandosi a mani vuote.

Sul posto è stato riscontrato solo il danneggiamento di un infisso, che i ladri avrebbero provato a forzare per entrare in casa. Non risultano, al momento, ammanchi o furti all’interno dell’abitazione.

Dell’episodio si stanno occupando i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili.