Spunta sulla strada un capriolo, incidente a Ponderano

Attimi di preoccupazione a Ponderano, dove un'auto condotta da un biellese è rimasta coinvolta in un sinistro stradale con un animale selvatico. Il fatto è avvenuto intorno alle 19 di ieri, lunedì 16 febbraio, lungo la strada che conduce al vicino comune di Borriana.

Stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell'ordine, giunte sul posto per i rilievi di rito, un capriolo sarebbe apparso all'improvviso in mezzo alla carreggiata e avrebbe tagliato la strada al mezzo in transito.

A seguito dell'urto, l'animale si è dileguato nella boscaglia circostante mentre il veicolo avrebbe riportato danni evidenti alla carrozzeria. Indenne, invece, il conducente di 33 anni. Presenti sul luogo del sinistro i militari dell'Arma per gli accertamenti di rito.