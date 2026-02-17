Biella Jazz Club, omaggio a Charlie Parker con "Looking Up Quartet" FOTO

Martedì 17 febbraio alle ore 21.30, al Biella Jazz Club, ritorna il pianista italo-francese Jean Baptiste Bolazzi con il suo “Looking Up Quartet” per un omaggio a Charlie Parker.

Il quartetto è completato da Guido Bombardieri al sax, Sandro Massazza al contrabbasso e Stefano Bertoli alla batteria.

A settant’anni dalla scomparsa di Charlie “Bird” Parker (1920-1955), figura leggendaria e pioniere del bebop, il progetto LOOKING-UP rende omaggio all’influenza di uno dei più grandi innovatori della storia del jazz, il cui stile ha segnato profondamente intere generazioni di musicisti.

Il concerto unisce la memoria della tradizione jazzistica all’energia della contemporaneità, esplorando l’eredità di Parker attraverso un percorso di improvvisazione poetica.

Il Looking-Up Project Quartet è nato nel 2013 dalla collaborazione tra appassionati di musica, amici di età, orizzonti e nazionalità diverse, accomunati dall’esperienza musicale e dall’entusiasmo nel proporre sia progetti originali sia repertori di autori celebri.

Per martedì 24 è atteso il pianista milanese Luca Dell’Anna con il suo trio.