Caso Siu: Anche se in miglioramento, le condizioni della ragazza non permettono che rilasci testimonianza

La Procura ha rilasciato in data odierna un comunicato stampa con riferimento al procedimento penale in corso a carico di Maldonato Jonathan in ordine alle imputazioni provvisorie di tentato omicidio aggravato, violazione dei sigilli, maltrattamenti in famiglia;

Il Procuratore Capo D.ssa Camelio e il Sostituto Procuratore D.ssa Paola Francesca Ranieri hanno provveduto a verificare personalmente le condizioni di salute di Soukaina El Basri, attualmente ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale degli Infermi di Biella.

Gli inquirenti sono stati introdotti, con i dovuti presidi medici, dal personale del reparto nonché dal consulente tecnico nominato dalla Procura, che ha assistito a tutta la durata dell’incontro, al fine di tutelare le condizioni psico-fisiche della paziente ed evitare che potesse essere sottoposta a stress emotivi incompatibili con le sue condizioni di salute.

Lo stato generale della paziente è apparso, ad oggi, incompatibile con l’assunzione di una testimonianza, con l’auspicio, nel suo esclusivo interesse, di un deciso e completo miglioramento.

Le indagini proseguono a ritmo serrato.