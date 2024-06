Giallo di Siu, le indagini proseguono: sequestrati alcuni oggetti dagli ultimi sopralluoghi

Emergono ulteriori novità sul caso di Siu, la 30enne di Biella, finita all'ospedale di Novara, a seguito di una ferita sul petto, ora ricoverata al nosocomio di Ponderano. Dai sopralluoghi di venerdì scorso, avvenuti nella sua abitazione di Chiavazza, sembra proprio che siano stati posti sotto sequestro alcuni oggetti: tra questi uno contundente, forse un utensile da manicure.

È stato repertato e portato a Torino per essere analizzato dagli uomini della Polizia Scientifica, chiamati a confrontare la compatibilità con la ferita. Dati certi non ce ne sono al momento anche perché le indagini proseguono ma il caso continua a richiamare l'attenzione di testate e trasmissioni nazionali che, nei giorni scorsi, hanno intervistato alcuni protagonisti e sollevato diverse questioni sulla vicenda, a cominciare dal mistero sull'arma mai trovata e su cosa sia avvenuta in quella casa.

Ad oggi, la donna si sta riprendendo ma non sarebbe ancora in grado di sostenere un colloquio con gli inquirenti, titolari dell'indagine.