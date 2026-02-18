Ladri a Brusnengo, provano a forzare una finestra ma scappano a mani vuote

Si allunga l'elenco delle segnalazioni di furto nella provincia di Biella. L'ultimo episodio si è verificato nella serata di ieri, 17 febbraio, a Brusnengo.

Stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero tentato di forzare la porta finestra di un appartamento posto al primo piano di un condominio ma sarebbero fuggiti a mani vuote, forse disturbati dalla presenza di altri residenti.

A dare l'allarme una donna che ha richiesto l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Le indagini sono ora affidate ai militari dell'Arma, impegnati a dare un volto ai presunti responsabili.