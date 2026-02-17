Nuova ondata di furti, a Cossato colpita la sede del Cissabo: rubate due auto

Nuova ondata di furti nel Biellese. Sono state diverse, infatti, le segnalazioni giunte all'attenzione delle forze dell'ordine nella sola giornata di ieri, lunedì16 febbraio.

A Biella, stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell'odine, ignoti avrebbero forzato la porta d'ingresso di un bar infrangendo anche il vetro. Poi, si sarebbe allontanati dopo aver rubato i soldi riposti nel fondo-cassa. A dare l'allarme il proprietario, giunto in loco per l'apertura del locale. Molto probabilmente il fatto si è consumato nella notte tra il 15 e il 16 febbraio.

A Cossato, invece, la sede del Cissabo è finito nel mirino dei malviventi: in questo caso, è stato sottratto materiale tecnologico, assieme a due auto di servizio, lasciate in sosta all'esterno della struttura.

A Vigliano Biellese, approfittando dell'assenza dei residenti, i ladri si sarebbero addirittura arrampicati sul tubo della grondaia per raggiungere un appartamento: inoltre, dopo esser passati dalla finestra del bagno, avrebbero rovistato nelle stanze in cerca di oggetti preziosi. Non è stato accertato se sia stato portato via qualcosa. È in fase di quantificazione l'entità del danno.

Infine, a Gaglianico, amara sorpresa per una donna di 63 anni: qui, è stata asportata una collana del valore di circa 500 euro, assieme a della bigiotteria.

Su tutti questi episodi le indagini sono ora affidate ai militari dell'Arma, impegnati a dare un volto ai presunti autori dei furti.