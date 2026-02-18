 / CRONACA

Amara sorpresa in Valle Cervo, 20 sacchi di rifiuti abbandonati lungo il torrente

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali per gli accertamenti di rito.

Amara sorpresa in Valle Cervo, 20 sacchi di rifiuti abbandonati lungo il torrente (foto di repertorio)

Intervento dei Carabinieri Forestali a Sagliano Micca per l'abbandono ingiustificato di rifiuti e immondizia. Nel caso specifico, sono stati rinvenuti circa 20 sacchi vicino ad un corso d'acqua: all'interno erano stati riposti vecchi libri e cartoline. Il materiale è stato recuperato dal personale incaricato dal Comune e messo a disposizione delle forze dell'ordine per i dovuti accertamenti, utili a dare un volto ai presunti autori dell'abbandono. 

Non è il primo episodio che avviene nella provincia di Biella: numerose, infatti, sono le segnalazioni di cittadini, istituzioni e associazioni su un fenomeno che non accenna a diminuire. La raccomandazione è sempre la stessa: rispettare il pianeta e l'ambiente circostante conferendo i materiali di scarto nella maniera corretta e seguendo le normative di legge vigenti.

