Amara sorpresa in Valle Cervo, 20 sacchi di rifiuti abbandonati lungo il torrente

Intervento dei Carabinieri Forestali a Sagliano Micca per l'abbandono ingiustificato di rifiuti e immondizia. Nel caso specifico, sono stati rinvenuti circa 20 sacchi vicino ad un corso d'acqua: all'interno erano stati riposti vecchi libri e cartoline. Il materiale è stato recuperato dal personale incaricato dal Comune e messo a disposizione delle forze dell'ordine per i dovuti accertamenti, utili a dare un volto ai presunti autori dell'abbandono.

Non è il primo episodio che avviene nella provincia di Biella: numerose, infatti, sono le segnalazioni di cittadini, istituzioni e associazioni su un fenomeno che non accenna a diminuire. La raccomandazione è sempre la stessa: rispettare il pianeta e l'ambiente circostante conferendo i materiali di scarto nella maniera corretta e seguendo le normative di legge vigenti.