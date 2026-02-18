 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 18 febbraio 2026, 13:00

Valdilana piange la morte di Gianni Orso, l'Associazione Delfino lo ricorda

Valdilana piange la morte di Gianni Orso, l'Associazione Delfino lo ricorda (foto di repertorio)

Valdilana piange la morte di Gianni Orso, l'Associazione Delfino lo ricorda (foto di repertorio)

A Valdilana il mondo del volontariato è in lutto per la morte di Gianni Orso. A ricordarne l'apprezzata e stimata figura l'Associazione Delfino: “Dobbiamo purtroppo salutare l'amico Gianni Orso, per anni nostro assiduo volontario. Camionista di professione, una volta andato in pensione ha continuato a fare chilometri entrando nella squadra dei nostri autisti. Per anni è stato un supporto prezioso nel trasporto di utenti e nel giro di distribuzione dei pasti. Grazie di tutto Gianni, ti ricordiamo con affetto. Un abbraccio ai parenti”.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore