Valdilana piange la morte di Gianni Orso, l'Associazione Delfino lo ricorda

A Valdilana il mondo del volontariato è in lutto per la morte di Gianni Orso. A ricordarne l'apprezzata e stimata figura l'Associazione Delfino: “Dobbiamo purtroppo salutare l'amico Gianni Orso, per anni nostro assiduo volontario. Camionista di professione, una volta andato in pensione ha continuato a fare chilometri entrando nella squadra dei nostri autisti. Per anni è stato un supporto prezioso nel trasporto di utenti e nel giro di distribuzione dei pasti. Grazie di tutto Gianni, ti ricordiamo con affetto. Un abbraccio ai parenti”.