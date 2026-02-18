Mottalciata, blocco di cemento cade da un camion: colpito anche carro funebre

Attimi di preoccupazione ieri mattina, intorno alle 9, nel comune di Mottalciata, dove due mezzi in transito avrebbe colpito un blocco di cemento presente sulla carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, il materiale sarebbe caduto da un autoarticolato che precedeva le vetture.

A causa dell'urto i veicoli, tra cui un carro funebre (in quel momento vuoto), avrebbero riportato danni alla carrozzeria ma fortunatamente non ci sono stati feriti. I tre conducenti hanno poi compilato il modello cid alla presenza dei militari dell'Arma, giunti sul posto per gli accertamenti di rito, mentre i mezzi sono stati successivamente rimossi per consentire il ripristino della normale circolazione.

Un episodio analogo, seppur di entità più contenuta, si è verificato alle 5.30 di questa mattina, 18 febbraio, a Cossato. Qui un’automobilista si è trovato improvvisamente davanti poche cassette per il trasporto del pane, finite sulla sede stradale e presumibilmente perse da un veicolo in transito.

Non riuscendo a evitarle, la vettura le avrebbe travolte in pieno, riportando danni lievi nella parte anteriore. Anche in questo caso non si registrano conseguenze gravi per la persona al volante.