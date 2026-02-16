 / EVENTI

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 13 al 15 febbraio 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Attualità

Biella: concluso il corso TAS1 per i futuri Vigili del Fuoco del 101º corso 

Costume e società 

Quando le fave sarde incontrano i fagioli biellesi: la tradizione è protagonista a Biella

Cronaca

Pianta sulla strada in piena notte, a Zubiena arrivano i Vigili del Fuoco 

Biella, donna cade in casa nella notte: soccorsa da 118 e Vigili del Fuoco 

Biella, investita e ferita al braccio: caccia al pirata della strada

Cerreto Castello: si accorge di avere i ladri in casa in diretta dal telefono

Ferito dopo una caduta, soccorso un uomo a Biella 

Candelo, Vigliano, Biella: nuovi furti in abitazione e ladri in un bar

Biella, auto si scontrano in rotonda: due persone in ospedale

Eventi

A Casapinta la tradizionale fagiolata degli Alpini

Tradizione, musica, comunità: a Roppolo si è aperto il Carnevale

Biella, a Chiavazza cresce l'attesa per la Fagiolata

Sfilata di Carnevale a Sandigliano

Valdilana, a Valle Mosso si sfida il maltempo per il Carnevale: presenti tante famiglie

Profumo di fagiolata e maschere in piazza: il Carnevale conquista Vigliano Biellese

Atmosfere medievali a Gifflenga per il Carnevale 2026, un viaggio nel tempo per i suoi 1100 anni 

Ultimo atto del Carnevale di Chiavazza, in tanti in piazza per la fagiolata

Biella, la Fagiolata dei Cadregat richiama a Cossila San Grato un gran numero di persone FOTO

Politica

Serracchiani a Biella, visita al carcere e NO al referendum: “È una riforma che non riguarda la giustizia”

Debora Serracchiani e Marta Zavatta ospiti del circolo PD di Cossato 

Anche a Biella in tanti al presidio contro il DDL Bongiorno 

Sport

Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley non si ferma: netto 3-0 nel derby contro il Vigliano

Biella, 8ª Karneval Run da record: oltre 350 partecipanti tra gara competitiva e scuole 

Basket femminile: esordio vincente per la BFB

Rugby, Campionato Serie A Elite, XI giornata: Rugby Viadana 1970 v Biella Rugby 50–0 (12-0)

Vittoria con il cuore, il TeamVolley passa a Pinerolo 

Bocce, bella prova di Gaglianico: ora sarà alla Final Four 

Tennistavolo, weekend in chiaroscuro per le squadre Splendor 

Calcio, Beltrame non basta: la Biellese cade 2 a 1 con la Sanremese. In Prima sempre 1° la Valle Cervo

Redazione

