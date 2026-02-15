Sandigliano, torna la “Fera dla Caplina” domenica 29 marzo

Domenica 29 marzo 2026 a Sandigliano si svolgerà la tradizionale Fera dla Caplina, l’evento che celebra la cultura locale, l’artigianato e la vita agricola del territorio.

La manifestazione comprende l’esposizione di macchinari agricoli e moto d’epoca, oltre a un mercatino di prodotti artigianali, banchetti gastronomici e momenti di musica dal vivo. L’iniziativa rappresenta un’occasione di incontro per cittadini, famiglie e visitatori, unendo tradizione e intrattenimento.

Chi desidera partecipare come espositore può trovare la modulistica per l’iscrizione sul sito del Comune di Sandigliano. Le iscrizioni per la Fera dla Caplina 2026 devono essere presentate entro giovedì 19 marzo 2026.