Basso Biellese | 15 febbraio 2026, 11:30

Tradizione, musica, comunità: a Roppolo si è aperto il Carnevale 2026 VIDEO

Momenti di festa per la comunità, con sfilata per le vie del paese.

Tradizione, musica, comunità: a Roppolo si è aperto il Carnevale 2026 (servizio di Riccardo Tosi per newsbiell.it)

Tradizione, musica e appuntamenti enogastronomici. Da ieri sera, 14 febbraio, è iniziato il Carnevale 2026 di Roppolo. Grande attesa per la grande apertura della manifestazione, contrassegnata dalla sfilata mascherata per le vie del paese, seguita poi dalla presentazione e investitura della Bela Ropulèisa. Un momento danzante ha poi chiuso il primo atto dell'evento. 

Oggi, domenica 15, spazio alla sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera con la Banda Musicale di Roppolo, oltre alla festa dei bambini e alla cena con serata danzante. Non mancheranno i momenti più tradizionali, come la fagiolata del lunedì, i pranzi e le cene tipiche piemontesi, dagli agnolotti alla bagna cauda, fino al fritto misto, insieme a serate musicali e iniziative di intrattenimento che accompagneranno i prossimi giorni. 

Il programma si concluderà sabato 21 febbraio con la grandiosa cena con fritto misto alla piemontese e la proclamazione del nuovo Generale 2027.

g. c.

