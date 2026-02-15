Biella, a Chiavazza cresce l'attesa per la Fagiolata FOTO

Il momento tanto atteso è arrivato: a partire dalle 14 di oggi, 15 febbraio, avrò inizio la distribuzione della Fagiolata di Chiavazza, uno degli appuntamenti più partecipati e apprezzati dalla comunità biellese. Oltre 70 i paioli messi sul fuoco ad opera dei volontari e dei membri del Comitato del Carnevale di Chiavazza. Al termine della Santa Messa, ha avuto luogo anche la benedizione a cura di don Carlo, presente in piazza Chiesa assieme al Cucu.
domenica 15 febbraio
sabato 14 febbraio
