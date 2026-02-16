Alpini, da Salussola e Cerrione alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La testimonianza: “Esperienza indimenticabile”

Si allunga l'elenco degli Alpini partiti dal Biellese per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Da inizio febbraio fino al 14, a Livigno, hanno operato come volontari due penne nere della nostra provincia: si tratta di Andrea Donegà e Sergio Bertoli dei gruppi di Salussola e Vergnasco/Magnonevolo. Entrambi hanno svolto il ruolo di driver, dopo apposito corso, cioè di accompagnatori di atleti, giornalisti, autorità e membri della Federazione nel tratto di strada tra Livigno e Bormio a bordo di mezzi specifici.

“È stata un'esperienza indimenticabile – confidano – Il bilancio non può che essere estremamente positivo. Abbiamo preso parte ad un momento sportivo che resterà nella storia. È stata anche l'occasione per assistere, nei momenti di pausa, a gare davvero emozionanti e conoscere altre persone che, con il trascorrere dei giorni, sono diventate veri e propri amici. Siamo stati veramente orgogliosi di rappresentare il Biellese come cittadini e Alpini svolgendo un compito molto importante nelle settimane delle Olimpiadi”.