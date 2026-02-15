Ultimo atto del Carnevale di Chiavazza, tanti in piazza per la fagiolata FOTO e VIDEO

Si chiude l'ultimo atto del Carnevale di Chiavazza. Dal primo pomeriggio di oggi, 15 febbraio, nel rione di Biella si è radunata una gran folla di persone, giunte per assaporare la tradizionale fagiolata, uno dei piatti più deliziosi e apprezzati della nostra provincia.
In tanti, con il proprio contenitore, hanno pazientemente atteso il proprio turno in piazza Chiesa scambiando due parole con il vicino accanto. Presente anche il Cucu, la maschera del quartiere che, ai nostri microfoni, ha condiviso qualche numero della manifestazione.