Profumo di fagiolata e maschere in piazza: il Carnevale conquista Vigliano Biellese FOTO e VIDEO

Anche a Vigliano Biellese si è festeggiata in allegria la ricorrenza del Carnevale. Nella mattinata di oggi, 15 febbraio, nell'area esterna della sede della Pro Loco, ha avuto luogo la distribuzione della fagiolata che ha visto la presenza di un gran numero di persone, giunte da ogni angolo del paese per assaporare il delizioso piatto. Per l'occasione, sono stati messi sul fuoco ben 18 paioli.

Oggi pomeriggio, invece, la piazza Martiri Partigiani ha ospitato il colorato Carnevale dei Bambini, con giochi e sfilate in maschera con la presenza degli animatori.





