Cossato, la Notte dei Racconti arriva in Biblioteca per riscoprire la magia della lettura

Anche quest'anno, la Biblioteca di Cossato accoglie l'invito a partecipare alla Notte dei Racconti, l’appuntamento con la lettura ad alta voce partecipato da migliaia di biblioteche in tutta Italia. La Notte dei Racconti è un progetto culturale ideato da Reggionarra e condiviso a livello nazionale con l'intento di riscoprire il valore e la magia del racconto.

Ogni anno allo stesso giorno e alla stessa ora, nelle biblioteche di tutta Italia, adulti, bambini e bambine si ritrovano nel semibuio attorno a storie, avventure ed emozioni da leggere, narrare e ascoltare, per accendere tutti insieme la notte con racconti e storie.

In questa edizione speciale che celebra i vent'anni di Raggionarra, il tema conduttore è Venti di Storie. Nella Notte dei Racconti, stretti intorno intorno al cerchio delle storie, tutti insieme e alla stessa ora, ci si farà guidare dal soffio dei venti, perdendosi nell’incanto del C’era una volta. Le storie narrate e gli albi illustrati saranno lette 'a luci spente'. Come lo scorso anno, ci saranno due punti di lettura rivolti a bimbi da 2 ai 10 anni e l’azzurro ed il blu saranno i colori guida lungo il percorso e nei punti lettura.

L'appuntamento, aperto a tutti, avrà luogo venerdì 20 febbraio, dalle 18 alle 19.30, nei locali della Biblioteca Civica di Cossato in Via Ranzoni 24. L'entrata è libera e gratuita. Per informazioni: 0159893522 oppure biblioteca@comune.cossato.bi.it