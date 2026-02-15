 / Circondario

Circondario | 15 febbraio 2026, 13:30

Sfilata di Carnevale a Sandigliano VIDEO

Sfilata di Carnevale a Sandigliano (servizio di Riccardo Tosi per newsbiella.it)

Giornata di festa per la comunità di Sandigliano. Nella mattinata di oggi, 15 febbraio, si è tenuta la sfilata di Carnevale lungo le vie del paese, con la presenza di autorità, famiglie e maschere colorate. Alla Santa Messa in chiesa è poi seguita la distribuzione della fagiolata per un momento speciale da condividere con i propri cari.

g. c.

