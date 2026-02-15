Sfilata di Carnevale a Sandigliano VIDEO

Giornata di festa per la comunità di Sandigliano. Nella mattinata di oggi, 15 febbraio, si è tenuta la sfilata di Carnevale lungo le vie del paese, con la presenza di autorità, famiglie e maschere colorate. Alla Santa Messa in chiesa è poi seguita la distribuzione della fagiolata per un momento speciale da condividere con i propri cari.
domenica 15 febbraio
sabato 14 febbraio
venerdì 13 febbraio
giovedì 12 febbraio
Biella
Candelo, Vigliano, Biella: nuovi furti in abitazione e ladri in un bar
Indagano sugli episodi i Carabinieri.