Sfilata di Carnevale a Sandigliano VIDEO

Giornata di festa per la comunità di Sandigliano. Nella mattinata di oggi, 15 febbraio, si è tenuta la sfilata di Carnevale lungo le vie del paese, con la presenza di autorità, famiglie e maschere colorate. Alla Santa Messa in chiesa è poi seguita la distribuzione della fagiolata per un momento speciale da condividere con i propri cari.