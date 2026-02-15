Biella, auto si scontrano in rotonda: due persone in ospedale

Incidente stradale con feriti a Biella. È successo intorno alle 14 di oggi, 15 febbraio, in prossimità della rotonda tra via Rosselli e via Piacenza: dalle prime informazioni raccolte, sembra proprio che due auto si siano scontrate per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti velocemente i sanitari del 118 per la prima assistenza agli automobilisti e ai passeggeri. Alla fine, due persone sarebbero state accompagnate in ospedale per le cure del caso in codice verde. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica del sinistro.