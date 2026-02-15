A Borriana #PartySport2026!

Sabato 16 maggio 2026, a Borriana, si svolgerà una nuova edizione di #PartySport2026, la manifestazione dedicata ai giovani e allo sport organizzata dal Comune in collaborazione con le amministrazioni di quattordici Comuni della pianura del Basso Biellese, i rispettivi Istituti Comprensivi e le associazioni sportive del territorio.

L’evento, che si tiene ogni anno dal 2015, punta a far conoscere ai ragazzi le diverse attività sportive disponibili, promuovendo socializzazione, aggregazione e prevenzione del disagio sociale. Le strutture comunali messe a disposizione per la manifestazione da parte del Comune saranno la Piazza Don Guido Gariazzo, il Parco Giochi Maria Montessori, il Campo Volley Basket e il Campo Sportivo, con la collaborazione della Parrocchia di San Sulpizio.

L’organizzazione logistica sarà affidata all’associazione sportiva ASD AS Gaglianico 1974, già impegnata negli anni passati nel coordinamento delle attività. Ogni Comune partecipante contribuirà con una quota di 100 euro per coprire le spese ordinarie di gestione dell’iniziativa, per un totale complessivo di 1.600 euro, inclusa la quota del Comune di Borriana. L’intera somma sarà destinata all’associazione AS Gaglianico 1974.

#PartySport2026 rappresenta un’importante occasione per far avvicinare i giovani allo sport in maniera inclusiva e divertente, promuovendo valori di crescita personale, collaborazione e partecipazione attiva nella comunità.