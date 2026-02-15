Calcio, Beltrame non basta: la Biellese cade 2 a 1 con la Sanremese. In Prima sempre 1° la Valle Cervo

Risultato amaro per la Biellese. Termina 2 a 1 la sfida esterna con la Sanremese che piega i lanieri con le reti vincenti di Djorkaeff e Rota. A segno per i bianconeri Beltrame. Si tratta del 7° ko nel campionato di Serie D per la formazione allenata da Luca Prina, ora 6° con 37 punti a favore.

In Eccellenza prosegue la risalita della Fulgor Chiavazzese che doma 2 a 0 l'Aygreville e ottiene un buon successo in chiave salvezza. Il Città di Cossato, invece, inciampa davanti al proprio pubblico: alla fine, esulta la Pro Eureka con il risultato finale di 3 a 1.

In Promozione pari esterno con gol per il Ceversama sul campo dei Lupetti Bianchi Trino (1-1) mentre in Prima Categoria la Valle Cervo Andorno rafforza la leadership del girone superando 2 a 0 il Saint-Christophe. Rinviato il derby tra Ponderano e Valle Elvo. Giornata no, invece, per Gaglianico e Torri Biellesi, superati di misura da CGC Aosta e Bosconerese.

In Seconda, si registrano le buone prestazioni di Vigliano e Valdilana Biogliese, usciti con il massimo della posta in palio dai fortini di Rmantin e Canadà. Infine, in Terza, successi per Pollone (5 a 4 sul Castellamonte) e Lessona (2-0 su Sporting Issogne) mentre la Cervo porta a casa un punto al termine della sfida con Grand Paradis (1-1).