Valdilana, a Valle Mosso si sfida il maltempo per il Carnevale: presenti tante famiglie

Ieri, sabato 14 febbraio, presso l’Oratorio di Valle Mosso, si è tenuta la “Festa di Carnevale nel Paese dei Cuori”, organizzata dal gruppo degli animatori. Anche quest’anno, il meteo non è stato di grande aiuto. Per tutta la mattinata la pioggia è caduta incessantemente. Ma, nonostante il freddo e il brutto tempo, molti bambini, ragazzi e famiglie hanno voluto partecipare all’iniziativa che ha avuto come filo conduttore i “cuori”, sfruttando anche la ricorrenza di San Valentino.

Dopo i giochi e le pignatte, è stata proposta la tradizionale “battaglia di coriandoli”; in seguito, Fiorita & Fiorito, le maschere di Valle Mosso, hanno premiato i migliori travestimenti. “Ringraziamo di cuore - affermano gli animatori - le famiglie che, ancora una volta, ci hanno dato fiducia ed hanno accompagnato i loro figli al Carnevale, malgrado il meteo. Speriamo di essere riusciti a far divertire tutti i presenti. È sempre bello trovarsi come comunità allargata, grandi e piccini! Vorremmo rivolgere un ringraziamento speciale anche a tutti coloro che ci hanno sostenuto nell’organizzazione”.

Il prossimo appuntamento è in programma per mercoledì 18 febbraio per l’inizio della Quaresima con un pomeriggio di giochi e attività (alle 16) e poi la funzione con l’imposizione delle Ceneri alle 18.15 e la consegna degli itinerari da vivere in famiglia, in chiesa a Valle Mosso.