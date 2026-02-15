Anche a Biella in tanti al presidio contro il DDL Bongiorno FOTO e VIDEO

Donne e uomini in piazza anche a Biella, assieme ad altre città italiane, per manifestare il loro dissenso verso il DDL Bongiorno. Al presidio “Senza consenso è stupro”, svoltosi nel tardo pomeriggio di oggi, 15 febbraio, hanno aderito molti cittadini e rappresentanti politici oltre a diverse associazioni del territorio, come le Democratiche Biellesi guidate dalla portavoce Rita De Lima.

“Siamo contro una proposta di legge – dichiarano - che smantella il concetto stesso di consenso, che dovrebbe essere una volontà libera ed esplicita. Al suo posto introduce un meccanismo perverso che scarica tutto il peso sulla persona offesa, costretta a dimostrare di aver davvero subito una violenza. Non basta più denunciare: si pretende che chi denuncia provi di aver detto 'no' nel modo giusto, nel momento giusto, con modalità ritenute sufficienti. È un attacco ai principi fondamentali su cui dovrebbe reggersi ogni sistema che voglia davvero contrastare la violenza. Chiediamo quindi che il DDL Buongiorno venga ritirato e che si ritorni al testo precedente e già approvato all'unanimità alla Camera. Per questo scendiamo in piazza affinché la lotta per i diritti sia la lotta di tutti”.