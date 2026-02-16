Cossato, verifiche antisismiche positive: scongiurato il rischio demolizione dello Stadio Abate

“L'obiettivo della nostra amministrazione? Rendere agibile lo Stadio Ezio Abate il più velocemente possibile in tutti i suoi aspetti”. Parola del sindaco di Cossato Enrico Moggio che, ai taccuini di Newsbiella.it, ha fatto il punto sulle condizioni attuali dell'impianto comunale, chiuso dall'anno scorso per la realizzazione di una serie di opere strutturali non più rinviabili.

“Il primo passo era effettuare una valutazione antisismica per comprendere lo stato dell'arte dell'impianto – sottolinea il primo cittadino – ad opera del personale incaricato. Nei giorni scorsi, ci sono giunti i risultati delle prove antisismiche e fortunatamente sono stati positivi. È un dato importante poiché ci permette di operare su un edificio già esistente. Se il parere fosse stato negativo le ipotesi sarebbero state diverse, compresa la demolizione dello stadio. Fortunatamente non c'è questo rischio. Ora, si procederà con la progettazione e la successiva assegnazione dei lavori che andranno a interessare le tribune e gli spogliatoi assieme alla messa in sicurezza della pista di atletica. Tempistiche certe non ce ne sono al momento poiché siamo ancora in una fase embrionale. Sicuramente sarà un'opera di riqualificazione e manutenzione straordinaria per meglio adeguarsi alle normative vigenti. Gli uffici comunali sono al lavoro per rendere il più efficiente possibile l'intera struttura".

La spesa complessiva dell'intervento sarà di poco superiore al milione e mezzo di euro, coperto interamente dal Comune e inserito nel bilancio di previsione sebbene l'amministrazione sia in cerca di ulteriori fondi regionali e statali da integrare alla cifra finale. Con la posa dei futuri cantieri allo Stadio Abate, la squadra di calcio locale, il Città di Cossato, continuerà a disputare le gare casalinghe di Eccellenza nel rettangolo di corso 53° Fanteria, a Biella.