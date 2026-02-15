 / Biella

Biella | 15 febbraio 2026, 17:00

Biella, la Fagiolata dei Cadregat richiama a Cossila San Grato un gran numero di persone FOTO

Biella, la Fagiolata dei Cadregat richiama a Cossila San Grato un gran numero di persone (servizio di Riccardo Tosi per newsbiella.it)

Tutti in fila anche a Cossila San Grato dove sta andando in scena la tradizionale Fagiolata dei Cadregat. Per l'occasione sono stati messi sul fuoco ben 20 paioli. L'evento, in programma nel pomeriggio di oggi, 15 febbraio, ha richiamato un gran numero di persone da tutto il rione e dai quartieri vicini, complice anche la bellissima giornata di sole.

g. c.

