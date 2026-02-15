Giornata perfetta sulle montagne biellesi: in tanti al Monticchio per un tuffo nella natura VIDEO

La splendida giornata odierna ha spinto molti appassionati dello sci-alpinismo sulle montagne biellesi. Come si vede in video, in tanti hanno raggiunto il Monticchio, in Oasi Zegna, per immergersi nella quiete della natura circostante. Da qui, è possibile contemplare e ammirare la bellezza delle vallate e dei monti circostanti.